Tempesta d' amore | anticipazioni 11 maggio | guerra in casa Sonnbichler

A Tempesta d'amore l'attenzione, nel corso della puntata di oggi, mercoledì 11 maggio, sarà focalizzata sui Sonnbichler, dal momento che Hildegard sarà sempre più convinta che Alfons, dopo l'incidente in Italia, non salirà più su una moto. L'anziano concierge, di recente, ha deciso di accompagnare Benni a Roma per prendere il volo per la Nuova Zelanda e raggiungere la sua amata Sara, ma ad un certo punto non ha dato più sue notizie alla moglie. Quest'ultima ha iniziato a preoccuparsi e quando ha ricevuto una telefonata dall'Italia è caduta nella disperazione in quanto le è stato comunicato che il marito aveva avuto un incidente. Hildegard è subito corsa a casa a prepararsi per partire immediatamente insieme a Werner. Per fortuna, però, Alfons è tornato poco dopo sano e salvo e la donna ha potuto ...

