Tarda la riorganizzazione Nessun candidato sindaco M5S Forfait del Movimento nei 18 capoluoghi al voto Pure a Parma città simbolo dell’ascesa grillina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Non chiamatela débâcle. I pentastellati assicurano che il passo indietro alle amministrative (“non è un passo indietro”, rimbrotta precisando qualcuno…) non deve essere assolutamente interpretato come una rinuncia al ruolo di protagonista nella coalizione col Pd. Epi fatti parlano chiaro: al momento non ci sono comuni importanti in cui ilsia del M5S.del M5S nei 18alIl risultato è che nei maggiori 18 comuni alè stato il Pd a scegliere ila primo cittadino. Col M5S relegato a ruolo di comprimario. Non sarà una débâcle ma certamente il fatto ...