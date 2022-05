Tanti concerti nei casinò di Las Vegas | dalle Spice Girls a Britney Spears fino a Katy Perry la moda delle star in Nevada continua

Leggi su biccy

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ogni grande musicista, apprezzato dal pubblico e dalla critica, vive (a un certo punto della sua carriera) l’esperienza di residency (per più settimane) nei miglioridi Las. Vediamo cosa è successo a, le. Ledella musica, in una consuetudine tipicamente americana, a un certo punto della propria carriera, fanno un’esperienza fuori dal comune a suon di milioni di dollari: una residency neipiù famosi di Las. Ma che cos’è una residency? In pratica sono una serie di, di fila, nella stessa struttura, per un lasso di tempo indefinito. Alcuni, come Celine Dion, la stessae Jennifer Lopez, ...