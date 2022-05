Svelati nuovi dettagli sulla serie de Il Signore degli Anelli | “Mondo vibrante”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’uscita de Il: glidel Potere è prevista per il 2 settembre 2022 su Amazon Prime Video. Nelle ultime settimane, sono stati sollevati molti interrogativi riguardante la struttura dellatv. L’entusiasmo dei fan, infatti, è stato in parte frenato dal timore che il progetto potesse allontanarsi troppo dai romanzi di Tolkien. Nello speciale di Empire, John Howe, nei panni di concept artist, ha deciso di prendere la parola per approfondire alcuni. La sua dichiarazione, purtroppo, non ha fatto altro che accrescere le paure del fandom. Pare, infatti, che ci saranno molte differente rispetto ai film girati fino a questo momento. Abbonati ad Amazon Prime Video per non perdere Il...