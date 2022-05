Superenalotto | Giugliano e Poggiomarino baciate dalla fortuna | vinti 75mila euro

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La dea bendata fa visita a. Al, nel concorso del 10 maggio, un cittadino della terza città della Campania ha centrato un “5” da 37mila e 500circa. La giocata vincente è stata fatta in una tabaccheria di via Palmiro Togliatti, in pieno centro., centrato un “5” alL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

