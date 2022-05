“Sui passi della violenza”. Perché è importante stare con le vere vittime (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Sempre dalla parte delle vittime. E dei loro familiari”. E’ questo il mantra di Unavi, l’associazione che tutela le persone che hanno subito un qualsiasi tipo di violenza e i loro parenti. Da anni ormai questa realtà si batte per sensibilizzare la collettività sul tema e per fare in modo che tutto il dolore che i familiari delle vittime e le vittime stesse hanno provato, non venga ignorato o messo in secondo piano dalle istituzioni. È proprio con questo obiettivo che martedì 17 maggio alle ore 10.30, al Grattacielo Pirelli di Milano, l’associazione inaugurerà la mostra itinerante “Sui passi della violenza”, un’esposizione di 14 quadri corrispondenti alle stazioni della Via Crucis. Le 14 opere, realizzate per l’associazione dall’artista Sergio ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Sempre dalla parte delle. E dei loro familiari”. E’ questo il mantra di Unavi, l’associazione che tutela le persone che hanno subito un qualsiasi tipo die i loro parenti. Da anni ormai questa realtà si batte per sensibilizzare la collettività sul tema e per fare in modo che tutto il dolore che i familiari dellee lestesse hanno provato, non venga ignorato o messo in secondo piano dalle istituzioni. È proprio con questo obiettivo che martedì 17 maggio alle ore 10.30, al Grattacielo Pirelli di Milano, l’associazione inaugurerà la mostra itinerante “Sui”, un’esposizione di 14 quadri corrispondenti alle stazioniVia Crucis. Le 14 opere, realizzate per l’associazione dall’artista Sergio ...

