Stragisti | dai Graviano a Messina Denaro | nel libro di Lirio Abbate la storia dei boss che custodiscono i segreti delle bombe

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Via Giuseppe Tranchina è una strada di Palermo che conoscono in pochi. E’ una strada stretta, molto diversa dalle viuzze del centro storico, quelle che arrivano al Politeama o al teatro Massimo. È una strada che non c’entra niente con le vie che arrivano a mare, alla Cala o al Castello. E’ una via secondaria, senza importanza, nel quartiere di San Lorenzo, palazzoni anonimi vicini all’autostrada. Eppure è da lì, in via Giuseppe Tranchina al numero civico 22, che comincia lastragi di Cosa nostra. Ed è da lì che comincia il suo racconto. Il direttore dell’Espresso firma(Rizzoli editore), untra che incrocia romanzo e saggio per raccontare ladegli uomini edonne...