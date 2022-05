Stop alle mascherine obbligatorie sui voli europei (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dal 16 maggio 2022 non sara' piu' obbligatorio indossare la mascherina sui voli nell'Unione Europea. Lo prevedono le linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dal 16 maggio 2022 non sara' piu' obbligatorio indossare la mascherina suinell'Unione Europea. Lo prevedono le linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'...

Advertising

fattoquotidiano : Il blitz è stato tentato: rinviare la messa a gara delle spiagge italiane per almeno cinque anni. O addirittura all… - amnestyitalia : Oggi alle 17.30 saremo a Roma, nei pressi dell’Ambasciata della Russia, in viale Castro Pretorio e a Milano in Piaz… - Blacksnowwhite4 : RT @vitiello_silvia: Dal 16 maggio stop alle mascherine su tutti i voli dell’Unione Europea. Però saranno ancora obbligatorie nelle scuole… - LecceSette : Carta d'identità, stop alle prenotazioni on-line - usplsindacato : Covid, 'Stop alle mascherine in volo': cosa cambia dal 16 Maggio 2022 decade anche a bordo dei voli europei: ...… -