Stop al gas russo, il Financial Times: «Ecco il piano Ue da 195 miliardi per rinnovabili e idrogeno» (Di mercoledì 11 maggio 2022) 195 miliardi di euro per l’indipendenza energetica dell’Unione europea. È questa la cifra – da spalmare da qui al 2027 – prevista dalla bozza del pacchetto RepowerEu che verrà presentato nel la prossima settimana, quando saranno più chiari i piani per l’abbandono del gas e del petrolio di Mosca. Riporta il Financial Times che il piano sarà mirato a «ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi, accelerando la transizione pulita e unendo le forze per ottenere un sistema energetico più resiliente e una vera Unione dell’energia». Per questo l’Unione si impegnerà a raggiungere il 45% di fonti rinnovabili nel mix energetico entro il 2030, un aumento rispetto al 40% attualmente previsto. L’Ue prevede inoltre di ridurre i propri consumi energetici del 13%, anziché del 9% come inizialmente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) 195di euro per l’indipendenza energetica dell’Unione europea. È questa la cifra – da spalmare da qui al 2027 – prevista dalla bozza del pacchetto RepowerEu che verrà presentato nel la prossima settimana, quando saranno più chiari i piani per l’abbandono del gas e del petrolio di Mosca. Riporta ilche ilsarà mirato a «ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi, accelerando la transizione pulita e unendo le forze per ottenere un sistema energetico più resiliente e una vera Unione dell’energia». Per questo l’Unione si impegnerà a raggiungere il 45% di fontinel mix energetico entro il 2030, un aumento rispetto al 40% attualmente previsto. L’Ue prevede inoltre di ridurre i propri consumi energetici del 13%, anziché del 9% come inizialmente ...

