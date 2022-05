“Sto sbirro ci rovina”. Le minacce dei boss della ‘ndrangheta contro Klaus Davi. Al telefono parlavano pure di armi. E delle soffiate sull’indagine in corso (Di mercoledì 11 maggio 2022) Affari, confidenze, timori e perfino minacce più o meno velate. C’è davvero di tutto nelle carte dell’inchiesta sulla prima ‘locale’ di ‘ndrangheta a Roma. Un’organizzazione che si sentiva potente e in rapida ascesa tanto che, proprio per questo, mal sopportava le attenzioni del giornalista Klaus Davi che, cinque anni fa, si stava attrezzando per affiggere alle fermate della metropolitana un cartello con i boss calabresi in cui, tra i tanti, spuntavano i nomi dei due boss arrestati, Vincenzo Alvaro e Antonio Carzo. La ‘ndrangheta mal sopportava le attenzioni di Klaus Davi che voleva appendere cartelli con i nomi dei boss A parlare è proprio quest’ultimo che esprime tutto il suo risentimento: “sto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Affari, confidenze, timori e perfinopiù o meno velate. C’è davvero di tutto nelle carte dell’inchiesta sulla prima ‘locale’ dia Roma. Un’organizzazione che si sentiva potente e in rapida ascesa tanto che, proprio per questo, mal sopportava le attenzioni del giornalistache, cinque anni fa, si stava attrezzando per affiggere alle fermatemetropolitana un cartello con icalabresi in cui, tra i tanti, spuntavano i nomi dei duearrestati, Vincenzo Alvaro e Antonio Carzo. Lamal sopportava le attenzioni diche voleva appendere cartelli con i nomi deiA parlare è proprio quest’ultimo che esprime tutto il suo risentimento: “sto ...

