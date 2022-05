“Sto per…”, Flavio Briatore l’aggiornamento sulle sue condizioni. Come sta – VIDEO (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il “papà” del Billionaire torna sui social dopo una lunga parentesi di digiuno. Flavio Briatore, ecco gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni. Buone nuove per i supporter del celebre imprenditore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il “papà” del Billionaire torna sui social dopo una lunga parentesi di digiuno., ecco gli ultimi aggiornamentisue. Buone nuove per i supporter del celebre imprenditore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

DavidPuente : 1/ Gli attacchi contro @ZelenskyyUa e l'Ucraina passano anche per l'antisemitismo e il... DARK METAL! Non sto scher… - GiovaQuez : Orsini: 'Per me sarebbe un GRANDISSIMO piacere incontrare Conte, purtroppo non l'ho mai incontrato'. E daglielo sto… - reportrai3 : “Io ho 15 giorni di tempo per mandarle al macello. Sta andando così, mi sto vedendo pian piano la stalla venire men… - jbhearvt : un’anno dopo e sto ancora piangendo per 4 idioti australiani - myboyistheo : RT @anikeatable: Blanco che per non procedere con frasi contorte in inglese risponde a Laura Pausini semplicemente 'Torino' Sto piangendo #… -