Stefano De Martino insieme ad Andrea Delogu: ecco dove e quando (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stefano De Martino è sempre più sulla cresta dell'onda. In queste settimane lo stiamo osservando fare il giudice ad Amici 21, il programma di Maria De Filippi però chiuderà questa domenica 15 Maggio, con la finalissima. Ma niente paura, De Martino ritornerà presto in televisione con la brava conduttrice Andrea Delogu. Leggi anche: dove vedere la replica di Amici Stefano De Martino e Andrea Delogu: conduttori in un nuovo programma Rai Andrea Delogu dopo il successo di Tonica, che oltre a registrare buoni ascolti è stato anche brillante, ritorna in Rai con un altro programma. Lei e Stefano De Martino condurranno Fep-Stivalbar: un programma ...

