Star Trek: Picard 2, la recensione del finale di stagione: l’accettazione del passato (Di mercoledì 11 maggio 2022) La recensione del finale della seconda stagione di Star Trek: Picard, che pone le basi per l'addio definitivo al personaggio nel 2023. Con la recensione di Star Trek: Picard 2x10 arriviamo non solo alla fine della seconda stagione della serie, ma anche all'inizio della fine del viaggio di Jean-Luc Picard. La terza annata, commissionata e girata insieme alla seconda, è infatti già confermata come addio definitivo di Patrick Stewart al personaggio che lo ha reso un'icona della fantascienza americana. E quell'addio ha le sue premesse logiche in questo episodio conclusivo del secondo atto, un netto miglioramento rispetto al primo perché, oltre ad aver pianificato l'intero arco narrativo in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ladeldella secondadi, che pone le basi per l'addio definitivo al personaggio nel 2023. Con ladi2x10 arriviamo non solo alla fine della secondadella serie, ma anche all'inizio della fine del viaggio di Jean-Luc. La terza annata, commissionata e girata insieme alla seconda, è infatti già confermata come addio definitivo di Patrick Stewart al personaggio che lo ha reso un'icona della fantascienza americana. E quell'addio ha le sue premesse logiche in questo episodio conclusivo del secondo atto, un netto miglioramento rispetto al primo perché, oltre ad aver pianificato l'intero arco narrativo in ...

Advertising

Terra2itter : Non riesco a ricordare una segmento di sceneggiatura più imbarazzante di questo in tutto Star Trek. - mauro_jfp : Scrivi del raduno di Star Trek e metti una foto di Star Wars. Siediti, dobbiamo parlare ?? - gdronline : ?? Star Trek Online: Il nostro prossimo aggiornamento: Stormfall! ?? - Gius_Pacenza : @giulia_banfi I social sono una esperienza di 'empatia virtuale' puoi carpire ed estrapolare il pensiero di milioni… - Secco_McGregory : Se volete approcciarvi all'universo di Star Trek ma non sapete da dove cominciare, ho scritto una guida per fare i… -