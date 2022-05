Stanzione (Pfizer): "Orgogliosi di nuova terapia per cancro vescica" (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - “Siamo veramente Orgogliosi di aver portato un farmaco realmente innovativo e che già si propone come nuovo standard di terapia per i pazienti con carcinoma uroteliale. Si tratta di una terapia di mantenimento che, per la prima volta, è stata proposta per questa patologia oncologica con dei risultati senza precedenti”. Così all'Adnkronos Salute Alberto Stanzione, direttore Oncologia di Pfizer Italia, nel giorno del lancio del farmaco avelumab, frutto dell'alliance Merck-Pfizer. La presentazione della terapia, già disponibile in Italia dopo l'ok di Aifa alla rimborsabilità del farmaco, si è tenuta questa mattina in occasione della conferenza stampa “Diamo il tempo al presente”, evento promosso da Merck e Pfizer. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - “Siamo veramentedi aver portato un farmaco realmente innovativo e che già si propone come nuovo standard diper i pazienti con carcinoma uroteliale. Si tratta di unadi mantenimento che, per la prima volta, è stata proposta per questa patologia oncologica con dei risultati senza precedenti”. Così all'Adnkronos Salute Alberto, direttore Oncologia diItalia, nel giorno del lancio del farmaco avelumab, frutto dell'alliance Merck-. La presentazione della, già disponibile in Italia dopo l'ok di Aifa alla rimborsabilità del farmaco, si è tenuta questa mattina in occasione della conferenza stampa “Diamo il tempo al presente”, evento promosso da Merck e. ...

Advertising

lifestyleblogit : Stanzione (Pfizer): 'Orgogliosi di nuova terapia per cancro vescica' - - lifestyleblogit : Stanzione (Pfizer): 'Orgogliosi di nuova terapia per cancro vescica' - - fisco24_info : Stanzione (Pfizer): 'Orgogliosi di nuova terapia per cancro vescica': (Adnkronos) - Il direttore di Oncolodia di Pf… - lifestyleblogit : Stanzione (Pfizer): 'Orgogliosi di nuova terapia per cancro vescica' - - lifestyleblogit : Stanzione (Pfizer): 'Orgogliosi di nuova terapia per cancro vescica' - -