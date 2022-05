Spettacolo in finale: l’Inter alza la Coppa Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Partita pazza tra Juventus ed Inter. Barella la sblocca subito, in tre minuti Vlahovic e Alex Sandro ribaltano tutto, ma poi Calhanoglu pareggia ancora su rigore Juventus-Inter si inserisce perfettamente… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Partita pazza tra Juventus ed Inter. Barella la sblocca subito, in tre minuti Vlahovic e Alex Sandro ribaltano tutto, ma poi Calhanoglu pareggia ancora su rigore Juventus-Inter si inserisce perfettamente… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

juventusfc : Cinque gol al Milan e vittoria in rimonta: gol e spettacolo per le #JuventusWomen ?? Finale di #CoppaItaliaFemminile conquistata ? - Lupo1960 : @Inter passa in vantaggio 3-2 sulla @juventusfcen #CoppaItalia bellissima finale e mentre scrivo #Perisic segna il… - ilgiomba : Qualunque sia il risultato finale, la partita è stata giocata bene e fino alla fine, con passione ed impegno, da en… - Quackerin0 : @AnfetaMilan Tutto sommato non male questq finale del trofeo tim, siamo ad agosto e già danno spettacolo - antoniopuertii : @ElisaDonatini altro che finale di coppa Italia adesso ci sei tu con si motori ed è qui il vero spettacolo -