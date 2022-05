Sostegno psicologico gratuito per chi ha paura della guerra. Iniziativa dell’Osservatorio violenza e suicidio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono sempre più numerose le persone che mostrano segni di ansia, paura, nevrosi per la guerra in corso in Ucraina. Pensiamo un attimo agli ultimi tg in cui si parla di possibili svolte nucleari del conflitto o di centrali atomiche a rischio di essere colpite da ordigni. Tuttavia ben più gravi risultano i traumi che possono riguardare tanti profughi ucraini sfuggiti a missili e bombardamenti che sono ospitati nel nostro Paese. Per questo il mondo degli psicologi si è attivato promuovendo un servizio gratuito. Un Sostegno psicologico rivolto a coloro che vivono forme di sofferenza connesse alla perdurante guerra in terra ucraina. L’Iniziativa, promossa dall’Osservatorio violenza e suicidio, ha l’obiettivo di avvicinare ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono sempre più numerose le persone che mostrano segni di ansia,, nevrosi per lain corso in Ucraina. Pensiamo un attimo agli ultimi tg in cui si parla di possibili svolte nucleari del conflitto o di centrali atomiche a rischio di essere colpite da ordigni. Tuttavia ben più gravi risultano i traumi che possono riguardare tanti profughi ucraini sfuggiti a missili e bombardamenti che sono ospitati nel nostro Paese. Per questo il mondo degli psicologi si è attivato promuovendo un servizio. Unrivolto a coloro che vivono forme di sofferenza connesse alla perdurantein terra ucraina. L’, promossa dall’Osservatorio, ha l’obiettivo di avvicinare ...

