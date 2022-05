Sonos Ray, la soundbar per tutti da 299 euro. Annunciato anche l'assistente virtuale Sonos specializzato in musica e a prova di privacy (Di mercoledì 11 maggio 2022) E tempo di annunci per Sonos che, in un evento a New York al quale abbiamo partecipato, ha presentato una nuova soundbar, Sonos Ray, che punta ad allargare il proprio mercato abbassando di 200 euro il punto di ingresso. E debutta (per ora in USA) il nuovo assistente virtuale specializzato nella musica e super-attento alla privacy: nulla viaggia in rete, tutto è elaborato in locale.... Leggi su dday (Di mercoledì 11 maggio 2022) E tempo di annunci perche, in un evento a New York al quale abbiamo partecipato, ha presentato una nuovaRay, che punta ad allargare il proprio mercato abbassando di 200il punto di ingresso. E debutta (per ora in USA) il nuovonellae super-attento alla: nulla viaggia in rete, tutto è elaborato in locale....

