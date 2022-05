“Sono quasi alle mani”: clamoroso Juve-Inter, succede tutto in panchina (Di mercoledì 11 maggio 2022) Animi roventi in Juventus-Inter, la finale di Coppa Italia si accende: i due arrivano quasi alle mani, come raccontato da Mediaset. Finale di Coppa Italia caldissima, quella tra Juventus e Inter. Nella cornice dell’Olimpico di Roma, il match tra gli uomini di Massimiliano allegri e quelli di Simone Inzaghi si sta accendendo oltre modo. E Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Animi roventi inntus-, la finale di Coppa Italia si accende: i due arrivano, come raccontato da Mediaset. Finale di Coppa Italia caldissima, quella trantus e. Nella cornice dell’Olimpico di Roma, il match tra gli uomini di Massimilianogri e quelli di Simone Inzaghi si sta accendendo oltre modo. E Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

trash_italiano : C'ERAVAMO QUASI. NEANCHE SI SONO ACCORTI CHE È LO STESSO ACCOUNT E CHE HO SOLO MESSO LA FOTO DI GEMMA AHAHHAHA #EscIta #Esc2022 #Eurovision - Mov5Stelle : Ancora oggi, in Italia, ci sono lavoratrici e lavoratori con stipendi che non gli permettono di arrivare alla fine… - reportrai3 : I giudici de L’Aia si sono accorti presto che la loro è una missione quasi impossibile. In circa 20 anni, solo 31 c… - Ivanmisseritti_ : @_diego433_ @LulucrisTEAM @JoserraUwu @ChochoRuso Appunto .. quest'anno avete una grande canzone ,un artista stupen… - GuarinoGiovann8 : RT @intuslegens: #BillGates prende il covid e ringrazia il vaccino anziché ammettere che non serve a un cazzo. La quasi totalità dei morti… -