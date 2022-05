“Sono molto preoccupata”. Isola, Carmen Di Pietro in ansia per il figlio. C’entra Maria Laura (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ancora problemi all”Isola dei Famosi’ e ad essere infastidita e preoccupata in queste ore è Carmen Di Pietro. C’è una situazione che sta coinvolgendo anche il figlio Alessandro Iannoni e che non le permetterà di dormire sonni tranquilli. E a mettere in guardia la showgirl è stata anche la figlia di Eva Henger, Mercedesz. Le due hanno un giudizio molto negativo nei confronti di una naufraga e ciò a cui stanno assistendo temono che sia tutto progettato, al fine di mettere in scena una strategia. All”Isola dei Famosi’ Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni hanno avuto un battibecco nelle ore precedenti. Lei aveva un reggiseno sulla sua testa ma il figlio Alessandro gliel’ha tolto buttandolo in mare. E la naufraga è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ancora problemi all”dei Famosi’ e ad essere infastidita ein queste ore èDi. C’è una situazione che sta coinvolgendo anche ilAlessandro Iannoni e che non le permetterà di dormire sonni tranquilli. E a mettere in guardia la showgirl è stata anche la figlia di Eva Henger, Mercedesz. Le due hanno un giudizionegativo nei confronti di una naufraga e ciò a cui stanno assistendo temono che sia tutto progettato, al fine di mettere in scena una strategia. All”dei Famosi’Die Alessandro Iannoni hanno avuto un battibecco nelle ore precedenti. Lei aveva un reggiseno sulla sua testa ma ilAlessandro gliel’ha tolto buttandolo in mare. E la naufraga è ...

Advertising

NicolaPorro : ?? All'#Azovstal non ci sono più civili. Cosa trattiene i russi? #Capuozzo spiega: 'Lì sotto pare ci siano due cose… - juventusfc : ?? Allegri: «Oltre a Miretti con noi c'è Nicolussi e ne sono molto contento. L'ho visto in #Under23 e mi sono propri… - Raiofficialnews : “I palchi dei music shows su cui sono stato erano grandi, ma questo lo è molto di più. È bello essere qui: l’… - carloni_ilaria : RT @uominiedonne: “Io sono rimasta molto delusa...” #UominieDonne - chafthyun : RT @mariawwwwwww: 'sei molto matura per la tua età' grazie sono i traumi -