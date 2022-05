Sondaggi Ipsos: guerra in Ucraina, 56% italiani contro linea Biden (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo oltre due mesi di guerra, l’empatia degli italiani verso gli ucraini e il loro diritto a difendersi comincia a scemare. Intervistati dai Sondaggi Ipsos per Piazza Pulita, il 46% afferma di essere contrario all’invio di armi all’Ucraina da parte di Italia e Nato (favorevole il 41%). Il 62% ritiene infatti che, giunti a questa fase del conflitto, si deve a tutti costi trovare un modo di arrivare ad una trattativa con Putin e la Russia. Solo il 26% si schiera per la linea dura che consiste nel sconfiggere militarmente Mosca e solo dopo aprire le trattative. Dai Sondaggi Ipsos emerge un marcato antiamericanismo da parte degli italiani: il 56% pensa che Italia ed Unione Europea dovrebbero differenziarsi dagli Usa nella gestione ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo oltre due mesi di, l’empatia degliverso gli ucraini e il loro diritto a difendersi comincia a scemare. Intervistati daiper Piazza Pulita, il 46% afferma di essere contrario all’invio di armi all’da parte di Italia e Nato (favorevole il 41%). Il 62% ritiene infatti che, giunti a questa fase del conflitto, si deve a tutti costi trovare un modo di arrivare ad una trattativa con Putin e la Russia. Solo il 26% si schiera per ladura che consiste nel sconfiggere militarmente Mosca e solo dopo aprire le trattative. Daiemerge un marcato antiamericanismo da parte degli: il 56% pensa che Italia ed Unione Europea dovrebbero differenziarsi dagli Usa nella gestione ...

Advertising

fromAlias : sondaggi #SWG #IPSOS fonte: - infoitinterno : Sondaggi Ipsos: il Pd torna primo, exploit per Italexit - walterlana6 : @YoshiIrai @fra_laltro @SamCuloDiGomma @GiuseppeConteIT Certo che voi renziani non perdete occasione per ricordarci… - luca_vincitore : Secondo IPSOS di Pagnoncelli gli italiani non vogliono la Meloni premier. Sarà vero? Comincio a dubitare dei sondag… - ultimora_pol : #Sondaggi #Norvegia Sondaggio di Ipsos: #H|EPP: 26% #Ap|S&D: 24% #FrP|Destra: 11% (-2) #Sp|Centro ruralista: 9… -