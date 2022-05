Soleil Sorge lancia un nuovo progetto: ecco i primi dettagli (FOTO) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Soleil Sorge lancia un nuovo progetto ed ammalia i fan: ecco cosa è emerso dalle parole dell’ex gieffina Soleil Sorge negli ultimi mesi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 come concorrente. Dopo aver partecipato a numerosi reality show da Pechino Express in gara con sua madre Wendy all’Isola dei Famosi, l’ex gieffina non si è più fermata. La sua brillante carriera sta subendo un evoluzione e in questo nuovo anno sta vivendo un periodo magico grazie alla sua determinazione e caparbietà. La Sorge è rimasta dentro la Casa più spiata d’Italia per quasi sei mesi, la sua avventura si è conclusa poco prima della finale. Fin da subito è stata la preferita di quest’ultima edizione ed infatti è stata supportata da ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 11 maggio 2022)uned ammalia i fan:cosa è emerso dalle parole dell’ex gieffinanegli ultimi mesi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 come concorrente. Dopo aver partecipato a numerosi reality show da Pechino Express in gara con sua madre Wendy all’Isola dei Famosi, l’ex gieffina non si è più fermata. La sua brillante carriera sta subendo un evoluzione e in questoanno sta vivendo un periodo magico grazie alla sua determinazione e caparbietà. Laè rimasta dentro la Casa più spiata d’Italia per quasi sei mesi, la sua avventura si è conclusa poco prima della finale. Fin da subito è stata la preferita di quest’ultima edizione ed infatti è stata supportata da ...

Advertising

361_magazine : - zen_e_serena : la fottuta mente di Soleil Anastasia Sorge sarà per sempre famosa SOLEIL IS COMING #stateofsoleil - valeJZ4 : I cazzo di reni che devo vendere per comprarmi tutta la collezione di Soleil Anastasia Sorge! SOLEIL IS COMING… - graz16 : RT @SoleilSorgeFan: Tutte le strade portano a Soleil Anastasia Sorge ?? SOLEIL IS COMING #SoleArmy #StateOfSoleil - duca1072 : RT @SoleilSorgeFan: Tutte le strade portano a Soleil Anastasia Sorge ?? SOLEIL IS COMING #SoleArmy #StateOfSoleil -