Social Card e Bonus Spesa 2022 | come ottenerli

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono due delle misure approntate dal Governo per far fronte alla crisi economica innescata dalle tensioni internazionali: facciamo chiarezza suAnche per il mese di Maggio, alcuni Comuni italiani hanno riaperto i bandi per l’accesso al: un contributo economico, che può arrivare fino a 800 Euro, rivolto alle famiglie in particolare difficoltà economica che può essere utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità ed in alcuni casi anche per il pagamento delle bollette. I requisiti per fruire delvariano da Comune a Comune (il bando è consultabile nel dettaglio in una sezione dedicata del sito ufficiale dell’Ente di ...