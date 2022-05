Snapchat non vuole trasferirci tutti nel metaverso (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il social che anticipò molte tendenze di Internet sta investendo su dispositivi pensati per il mondo reale, contrariamente a Mark Zuckerberg Leggi su ilpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il social che anticipò molte tendenze di Internet sta investendo su dispositivi pensati per il mondo reale, contrariamente a Mark Zuckerberg

Advertising

ilpost : Snapchat non vuole trasferirci tutti nel metaverso - PippoVignola : @Thendeshaw @MilkoSichinolfi Le medicine che prendo sono cazzi miei, o vuoi la mia cartella clinica sul tuider? tui… - pplkindasucks : continuo a dire che dovrei farmi snapchat ma non ne trovo la voglia - hairxgolden : Raga stupendo come io ed una mia amica con la quale non mi ci sento duranente l’anno ci siamo trovate su snapchat e… - aleee2602 : comunque chi non usa snapchat nel 2022 dovrebbe essere radiato al suolo -