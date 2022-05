Sinner - Fognini, doppio derby: la super sfida italiana è anche un Inter - Milan (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

InteBNLdItalia : Sinner c'è! ?????? Jannik supera Martinez 6-4 6-3. Al secondo turno ci sarà il derby contro Fognini ?? @janniksin |… - SuperTennisTv : Il Centrale è tutto per Jannik! ?? #Sinner supera Martinez per 6-4 6-3 e regala agli #IBI22 un derby italiano???? co… - WeAreTennisITA : JANNIK VINCE ?? Nessun problema contro Martinez, battuto per 6-4 6-3. Sinner supera il primo turno, mercoledì sera… - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: Oggi alle 19.00 #Sinner Fognini. Fabio ha classe da vendere, sotto rete è casa sua. Ma Jannik ha più potenza nei dritt… - Ernesto32919298 : Oggi alle 19.00 #Sinner Fognini. Fabio ha classe da vendere, sotto rete è casa sua. Ma Jannik ha più potenza nei dr… -