Sindacati in sciopero il 30 maggio | il PNRR da opportunità di crescita diventa strumento di esclusione e penalizzazione

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Comunicato unitario FLC Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals Confsal e Gilda Unams - Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 36 del 30 aprile 2022, che stravolge il sistema di formazione iniziale e in servizio dei docenti, nonché il reclutamento del personale docente della scuola secondaria, FLC Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals Confsal e Gilda Unams hanno indetto logenerale della scuola per il 30. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Revocato lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale del prossimo 30 maggio. Lo hanno comunicato i sindacat… - ProDocente : Bianchi: «Lo sciopero della scuola? Rispetto i sindacati ma anche gli insegnanti chiedono più formazione» - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Revocato lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale del prossimo 30 maggio. Lo hanno comunicato i sindacati in s… - bizcommunityit : Sindacati revocano lo sciopero di 24 ore del 30 maggio - Economia - LGargamelli : RT @collettiva_news: #Scuola #Sciopero il #30maggio Per i sindacati la rigidità del @MIsocialTW rispetto alle modifiche del dl 36 su formaz… -

nazionale della scuola fissato per il prossimo 30 maggio . Tutti idi categoria sono sul piede di guerra per i provvedimenti riguardanti il mondo dell'istruzione contenuti nel ...La riforma è stata molto criticata dai, che hanno annunciato unogenerale della scuola in programma il prossimo 30 maggio. Isostengono che il percorso per diventare ...(Teleborsa) - Parte il prossimo 17 maggio la trattativa all'Aran per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro di circa un milione e 200mila dipendenti di Scuola e Ricerca, relativo al triennio 201 ...È comunque chiaro che il colosso della petrolchimica non ha gradito la diffusione del documento con il quale LyondellBasell, l’altro giorno in occasione dello sciopero del petrolchimico ...