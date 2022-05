Sicilia, per la Finanziaria si torna in Aula domani. Verso maxi emendamento (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giochi rinviati a domani per la Finanziaria della Regione Siciliana. Si lavora a un maxi emendamento del governo che possa recuperare gli articoli del ddl Stabilità accantonati finora, aggiungendo anche le proposte di modifica da parte dei deputati. Una partita che, al momento, è tutta interna al centrodestra, con le opposizioni alla finestra. Al rientro in Aula, dopo la pausa, il presidente di Sala d'Ercole, Gianfranco Miccichè, ha comunicato il rinvio alle 11 di domani: "Gli uffici hanno ancora bisogno di tempo per verificare tutti gli emendamenti - ha affermato -, non c'è bisogno di fare notte".Il Pd, intanto, ritorna sulla norma approvata in mattinata che garantisce ai lavoratori Asu ed ex Pip il solo prosieguo del rapporto di lavoro precario: "Non ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giochi rinviati aper ladella Regionena. Si lavora a undel governo che possa recuperare gli articoli del ddl Stabilità accantonati finora, aggiungendo anche le proposte di modifica da parte dei deputati. Una partita che, al momento, è tutta interna al centrodestra, con le opposizioni alla finestra. Al rientro in, dopo la pausa, il presidente di Sala d'Ercole, Gianfranco Miccichè, ha comunicato il rinvio alle 11 di: "Gli uffici hanno ancora bisogno di tempo per verificare tutti gli emendamenti - ha affermato -, non c'è bisogno di fare notte".Il Pd, intanto, risulla norma approvata in mattinata che garantisce ai lavoratori Asu ed ex Pip il solo prosieguo del rapporto di lavoro precario: "Non ...

