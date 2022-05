Shireen Abu Aqleh | lo staff di Al Jazeera di Doha rende omaggio alla giornalista uccisa Poi l’arrivo della salma in redazione a Ramallah – Video

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Durante il notiziario i giornalisti e lodi Al, hanno resocollegaAbua Jenin, in Cisgiordania durante uno scontro tra soldati israeliani e palestinesi nel campo profughicittà. Secondo le tv sono state proprio le forze israeliane a ucciderla “a sangue freddo” nonostante indossasse un giubbotto con la scritta “press”. Riuniti nel canale d’informazione arabo, i membri dellohanno osservato un minuto di silenzio e si sono presentati in studio con diverse foto. Lareporter nel pomeriggio è arrivata nelladi ...

Il conflitto a fuoco che ne è nato ha portato all'uccisione della giornalista di Al JazeeraAkleh, che era tra le figure piu' importanti dei media arabi e ampiamente acclamata per il suo ...... Al Jazeera rende omaggio alla giornalista uccisa in Cisgiordania Tel Aviv, 11 maggio 2022 - Una giornalista di Al Jazeera ,Akleh , è rimasta uccisa dopo essere stata colpita da spari ...Una giornalista di Al Jazeera è morta nel corso di uno scontro a fuoco a Jenin in Cisgiordania. Shireen Abu Akleh, 51 anni, doppio passaporto palestinese e americano, era una veterana del conflitto ...Unanime la condanna del mondo arabo, ed anche Usa ed Ue chiedono un’indagine indipendente. Shireen Abu Akleh aveva 51 anni e la doppia cittadinanza palestinese e statunitense; aveva lavorato a “The ...