Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Shevchenko: «Ho pensato tante volte di andare a combattere»: «Ho pensato tante volte di andare… - CalcioFinanza : L'ex stella del Milan, Andriy Shevchenko: «Ho pensato tante volte di andare a combattere ma non era la soluzione mi… -

"Hotante volte" di andare a combattere, "ma probabilmente non era la soluzione migliore. La soluzione migliore è usare le mie connessioni, iniziare a parlare della guerra, contribuire con aiuti ...Lulù Selassiè "Manuel Bortuzzo Amore finito per il padre"/ "Metteva ansia" ANDRIY, '... È stato uno shock, mai avreiche la Russia potesse iniziare una guerra contro di noi. Come si ...(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Ho pensato tante volte" di andare a combattere, "ma probabilmente non era la soluzione migliore. La soluzione migliore è usare le mie connessioni, iniziare a parlare della ...Andriy Shevchenko ospite a “Verissimo”: “Ucraina Mai avrei pensato a guerra della Russia contro di noi: dateci una possibilità di difenderci e accogliete i rifugiati. Solo il Papa può…” Ci sarà anche ...