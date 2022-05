Shanghai, lockdown senza fine: restrizioni inasprite. L’Oms critica la Cina: “Politica zero Covid insostenibile”. Pechino: “Irresponsabili” (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Cina tiro dritto e conferma la sua strategia “zero Covid“: a Shanghai il lockdown prosegue da oltre un mese, anzi martedì le misure sono state perfino inasprite, con la chiusura delle linee metropolitane. Mentre Pechino ha replicato duramente al direttore generale delL’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ieri aveva definito “non sostenibile” la Politica pandemica cinese, sollecitandolo ad astenersi dal fare “dichiarazioni Irresponsabili“. Intanto però, la censura di Stato si è affrettata a strozzare sul nascere un qualsiasi dibattito online sulla strategia zero-Covid, oscurando le critiche delL’Oms. La rabbia e il malcontento a Shanghai crescono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Latiro dritto e conferma la sua strategia ““: ailprosegue da oltre un mese, anzi martedì le misure sono state perfino, con la chiusura delle linee metropolitane. Mentreha replicato duramente al direttore generale del, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ieri aveva definito “non sostenibile” lapandemica cinese, sollecitandolo ad astenersi dal fare “dichiarazioni“. Intanto però, la censura di Stato si è affrettata a strozzare sul nascere un qualsiasi dibattito online sulla strategia, oscurando le critiche del. La rabbia e il malcontento acrescono ...

