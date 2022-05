Serie A | Torino - Roma anticipata a venerdì 20 Per il resto del calendario si deciderà lunedì

Advertising

Gazzetta_it : Colpo grosso Juve, il nome è Pogba: ecco perché a Torino ci credono - TorinoFC_1906 : Il Torino FC e @realfevr lanciano una collezione di video digitali ?? Grazie a questa collaborazione, il Torino div… - DiMarzio : #SerieA | La decisione del presidente #Casini: #TorinoRoma si giocherà di venerdì - CorSport : #TorinoRoma sarà anticipata a venerdì: c'è l'ok della #Lega ?? - gdstwits : Serie A.Roma – Torino si gocherà il 20 maggio -

... Lorenzo Casini , ha accolto la richiesta della Roma di poter anticipare la sfida contro il. I giallorossi aveva richiesto di spostare l'ultimo match dellaA contro i granata, per ...Commenta per primo LaA va incontro la Roma e la aiuta in vista della finale di Conference League con il Feyenoord : con ilsi gioca venerdì 20 maggio . L'Assemblea di Lega svoltasi oggi nella sede del Coni a ...La conferma arriva dal presidente di Lega Casini: "Si farà come richiesto. Siamo tutti felici che i giallorossi disputino la finale della Conference League" ...Torino-Roma anticipata – Il calendario della Serie A subirà un pesante cambiamento, adesso è ufficiale. Torino-Roma, infatti, è stata anticipata a venerdì per permettere alla formazione di Mourinho un ...