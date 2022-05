Serena Bortone lascia Oggi è un altro giorno? L’indiscrezione preoccupa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Serena Bortone lascia davvero Oggi è un altro giorno, ad un passo dal finale di stagione del programma di Rai Uno, L’indiscrezione preoccupa. Si torna a parlare della conduttrice di Rai Uno che ormai da tempo sembra essere uno dei punti di riferimento del pomeriggio della settimana con il suo programma che il pubblico segue Leggi su youmovies (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.davveroè un, ad un passo dal finale di stagione del programma di Rai Uno,. Si torna a parlare della conduttrice di Rai Uno che ormai da tempo sembra essere uno dei punti di riferimento del pomeriggio della settimana con il suo programma che il pubblico segue

Advertising

altrogiornorai1 : RT @NicoloC__: L'analisi di Fai Rumore con riferimento alla sinestesia dell'associare un rumore ad un sentimento solitamente silenzioso, io… - NicoloC__ : L'analisi di Fai Rumore con riferimento alla sinestesia dell'associare un rumore ad un sentimento solitamente silen… - zazoomblog : Oggi è un altro giorno Cristiano Malgioglio mette in grande imbarazzo Serena Bortone che lo riprende - #altro… - PasqualeMarro : #SerenaBortone l’ospite si spinge troppo in la: “Ti prego contieniti…” - domenicomarock : RT @Baccotvnews: Malgioglio e Corsi in collegamento da Serena Bortone?? #Oggieunaltrogiorno #Eurovision #ESC2022 -