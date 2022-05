Senato, al posto di Petrocelli il M5s vuole Gianluca Ferrara per la presidenza della commissione Esteri. Apertura del Pd (Di mercoledì 11 maggio 2022) Al posto di Vito Petrocelli, il M5s indicherà il nome di Gianluca Ferrara per guidare la commissione Esteri del Senato. Secondo quanto si apprende, il nome del parlamentare è stato indicato dalla capogruppo Mariolina Castellone come “naturale conseguenza del suo ruolo, finora, di capogruppo del Movimento nella commissione”. In base al regolamento, la presidenza sarà assegnata con un voto segreto da parte di tutti i componenti della commissione, una volta ricomposta. Sarà lo step successivo allo scioglimento deciso il 10 maggio dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati sulla base del parere espresso dalla Giunta per il regolamento intervenuta sul caso del presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Aldi Vito, il M5s indicherà il nome diper guidare ladel. Secondo quanto si apprende, il nome del parlamentare è stato indicato dalla capogruppo Mariolina Castellone come “naturale conseguenza del suo ruolo, finora, di capogruppo del Movimento nella”. In base al regolamento, lasarà assegnata con un voto segreto da parte di tutti i componenti, una volta ricomposta. Sarà lo step successivo allo scioglimento deciso il 10 maggio dalla presidente delElisabetta Casellati sulla base del parere espresso dalla Giunta per il regolamento intervenuta sul caso del presidente ...

