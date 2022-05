Sciopero dei trasporti del 30 maggio revocato, le sigle sindacali annunciano: “E’ stato rinnovato il contratto collettivo nazionale” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Notizia dell’ultim’ora, poco fa Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno annunciato che lo Sciopero dei trasporti inizialmente previsto per il 30 maggio è stato revocato. Sciopero trasporti revocato, i sindacati: “rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri-Internavigatori” Come hanno infatti spiegato le sigle sindacali attraverso un comunicato congiunto, è stato “rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità area tpl), scaduto il 31 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) Notizia dell’ultim’ora, poco fa Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno annunciato che lodeiinizialmente previsto per il 30, i sindacati: “ildi lavoro degli Autoferrotranvieri-Internavigatori” Come hanno infatti spiegato leattraverso un comunicato congiunto, èildi lavoro degli Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità area tpl), scaduto il 31 ...

Advertising

CottarelliCPI : La riforma della giustizia non è perfetta ma porta importanti novità, compreso un maggior peso al merito nel determ… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #1maggio 1886 è indetto uno sciopero generale a Chicago. E' fra le origini della Festa dei Lavor… - Montecitorio : #1maggio 1947 - a #PortelladellaGinestra (PA), la banda di Salvatore Giuliano fa fuoco contro migliaia di persone r… - italiaserait : Sciopero dei trasporti del 30 maggio revocato, le sigle sindacali annunciano: “E’ stato rinnovato il contratto coll… - Elisiiiin : 3,2,1 sciopero dei mezzi in Sicilia e angela non può tornare #upas -