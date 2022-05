Sciontro epocale tra il rosa Marilyn Monroe di Laura Pausini e il giallo ittero dei norvegesi

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Senza i russi in gara ma con l’insalata per cui sono famosi. Una caratteristica che l’Eurovision 2022 – timoroso di farci sentire troppa nostalgia – ha mantenuto in pieno. Siccome però quest’anno il festival si svolge in Italia, patria della moda, questa insalatona è sembrata condita in modo meno grossolano. Si può dire fine? Trattasi di azzardo stilistico molto spinto, vero: diciamo che l’insieme dei look proposti dai cantanti aveva qualcosa di armonioso. Un risultato da applausi considerato i salti geografici dall’Islanda alla Croazia e dalla Norvegia all’Armenia. Eurovision 2022: le pagelle ai look guarda le foto ...