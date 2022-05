Schizza il prezzo degli alimenti, aumenti del 12,7 per cento. Quali prodotti sono più cari (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'inflazione fa Schizzare i prezzi dei prodotti alimentari a un più 12,7% su base annua. È il risultato da un'indagine condotta da Unioncamere con la collaborazione di Bmti e Ref Ricerche. Nel dettaglio, le rilevazioni sui prezzi pagati all'industria alimentare dalle Centrali di Acquisto della Grande distribuzione mostrano un aumento del +2,1% nel mese di marzo per la media dei 46 prodotti alimentari maggiormente consumati, con una crescita che si porta al +10,9% rispetto a marzo 2021. Si prospetta una ulteriore intensificazione dell'inflazione nel bimestre aprile-maggio, quando ci si attendono aumenti per la media dei 46 prodotti alimentari del +3,5% rispetto al bimestre precedente e una crescita su base annua che potrebbe arrampicarsi sino al +12,7%. «In uno scenario che già presentava tensioni a ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'inflazione fare i prezzi deialimentari a un più 12,7% su base annua. È il risultato da un'indagine condotta da Unioncamere con la collaborazione di Bmti e Ref Ricerche. Nel dettaglio, le rilevazioni sui prezzi pagati all'industria alimentare dalle Centrali di Acquisto della Grande distribuzione mostrano un aumento del +2,1% nel mese di marzo per la media dei 46alimentari maggiormente consumati, con una crescita che si porta al +10,9% rispetto a marzo 2021. Si prospetta una ulteriore intensificazione dell'inflazione nel bimestre aprile-maggio, quando ci si attendonoper la media dei 46alimentari del +3,5% rispetto al bimestre precedente e una crescita su base annua che potrebbe arrampicarsi sino al +12,7%. «In uno scenario che già presentava tensioni a ...

