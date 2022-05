Scaroni | presidente Milan | “Nuovo Stadio? Progetto che stiamo portando avanti”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Paolotorna sul temaIldel, Paolo, a margine di una conferenza nell’ambito del Salone del Risparmio 2022 tenutosi nella giornata di ieri, è tornato sull’argomentoche il club rossonero stainsieme all’Inter. Ecco le sue parole in merito all’argomento. “Ilimpianto sorgerà ao o nella grandeo. È in corso una consultazione pubblica, che: in un paio di mesi sarà finito questo processo”. L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

AJMorales8792 : RT @DiMarzio: Cessione #Milan, le parole del presidente #Scaroni - ansacalciosport : Scaroni, sono certo che il Milan avrà un nuovo stadio. Il presidente del club rossonero: 'È un cantiere in corso' |… - NoccoSebastiano : @FredSardo ???? Oltre che nati tardi sono diventati cartonati collusi con la malavita, hanno puzza di merda oltre ch… - fermatakarakoi : @peterkama Non capisco cosa c’entri questo con quello che e’ #scaroni , un grande presidente . Poi se lei deve semp… - tozzo82 : RT @AloBrasil1974: Scaroni è una vecchia volpe, sa tutto quello che succede nella società rossonera. Ricordo che è diventato presidente su… -

In giornata, ildel Milan Paoloha parlato della vendita del club: 'Non so di criticità con Investcorp . Mi risulta che ci siano due offerte e ci voglia del tempo per completare il perimetro dell'...Lo ritiene Paolo, che ha parlato con i cronisti a margine dei lavori del Salone del Risparmio . Oggi ildel Consiglio Mario Draghi sarà alla Casa Bianca , a colloquio con il ...Ma Scaroni ha anche parlato del nuovo stadio del Milan. «Mi risulta che ci siano due offerte e che ci voglia del tempo per completarne il perimetro, capirle bene e compararle», ha esordito Scaroni. So ...Leggi anche 'Chi è Investcorp: il fondo arabo interessato al Milan'. Paolo Scaroni: 'Ci vuole tempo. RedBird e InvestCorp sono i due fondi di investimento interessati a rilevare il Milan da Elliott, u ...