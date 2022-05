Advertising

Gazzetta_it : Scardina: 'Dio, famiglia e lavoro per essere il n.1. Diletta? Ora niente distrazioni' -

La Gazzetta dello Sport

Un'altra missione in nome di. Forse la più difficile, di certo la prima contro un ex campione del mondo Wba. Niente e nessuno può distrarre Danieledalla difesa del titolo Intercontinentale dei supermedi Wba, in ...... racconta la violenza dei crimini sulle donne e la guerra sordida e senza morale in nome di un... il teatro militante di Milo Rau, a Venezia con uno spettacolo, "La reprise", chela nostra ... Scardina: "Dio, famiglia e lavoro per essere il n.1. Diletta Ora niente distrazioni" PAROLE – «Ero vicino all’Inter, ma Dio ha fatto bene le cose. Un dirigente sempre presente, mancava una figura come lui. Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni dell’Equipe anche ...L'attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha rilasciato un'intervista a L'Equipe, che uscirà domani mattina ma intanto sono state pubblicate alcune brevi anticipazioni: 'Il Milan è stata la ciliegina su ...