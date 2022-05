Sbiancamento del 91% grande barriera corallina australiana (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le condizioni della grande malata del continente australe peggiorano sensibilmente. Secondo il monitoraggio governativo si è sbiancato il 91% della grande barriera corallina d'Australia. L'Authority del Parco Marino del reef, ha rilevato un nuovo gravissimo episodio di Sbiancamento di massa che ha colpito il 91% dei banchi esaminati. Questo fenomeno secondo gli esperti è legato alle alte temperature estive, lo Sbiancamento avviene infatti quando il corallo è stressato da temperature dell'acqua sopra la media. È il quarto episodio di Sbiancamento finora registrato dal 2016 e il sesto dal 1998.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le condizioni dellamalata del continente australe peggiorano sensibilmente. Secondo il monitoraggio governativo si è sbiancato il 91% dellad'Australia. L'Authority del Parco Marino del reef, ha rilevato un nuovo gravissimo episodio didi massa che ha colpito il 91% dei banchi esaminati. Questo fenomeno secondo gli esperti è legato alle alte temperature estive, loavviene infatti quando il corallo è stressato da temperature dell'acqua sopra la media. È il quarto episodio difinora registrato dal 2016 e il sesto dal 1998.video width="746" height="420" ...

Advertising

Tag43_ita : Sesto sbiancamento di massa per la Grande Barriera australiana. Un nuovo report del Parco Marino ha registrato dann… - EnricoMasala1 : Una giusta, ogni tanto, l'umanità è capace di farla... - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #adottaunsegno odierno x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? La Grande #barrieracorallina in #Australia è sempre più a #ri… - Affaritaliani : Sbiancamento del 91% grande barriera corallina australiana - emmabaccaglio : #adottaunsegno odierno x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? La Grande #barrieracorallina in #Australia è sempre più… -