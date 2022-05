Santa Marinella, posizionate le prime nuove panchine sul lungomare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Santa Marinella – “Finalmente installate le nuove panchine sul territorio” – lo comunica in una nota l’Amministrazione comunale di Santa Marinella che prosegue: “A lavoro gli operai comunali impegnati nella sostituzione e collocazione delle 60 nuove panchine acquistate dal Comune di Santa Marinella, che saranno installate nelle diverse zone della Città. Dopo le ripetute segnalazioni da parte dei cittadini, le vecchie sedute, ormai inutilizzabili e danneggiate dal tempo, saranno finalmente sostituite, da altre più decorose e confortevoli. Di queste 60 panchine, 20 saranno posizionate sul lungomare Marconi e sul lungomare Pyrgy; le restanti invece ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 11 maggio 2022)– “Finalmente installate lesul territorio” – lo comunica in una nota l’Amministrazione comunale diche prosegue: “A lavoro gli operai comunali impegnati nella sostituzione e collocazione delle 60acquistate dal Comune di, che saranno installate nelle diverse zone della Città. Dopo le ripetute segnalazioni da parte dei cittadini, le vecchie sedute, ormai inutilizzabili e danneggiate dal tempo, saranno finalmente sostituite, da altre più decorose e confortevoli. Di queste 60, 20 sarannosulMarconi e sulPyrgy; le restanti invece ...

