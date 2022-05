Advertising

SoloGossip.it

"Fra i miei grandi punti di riferimento ci sono artisti come Edoardo Bennato e Luigi Tenco "" a quei tempi la musica sprigionava una tecnica e una cultura incredibili. Si ...Giulia Stabileun particolare sconvolgente relativo a: è la prima volta che ne parla ed è clamoroso! Sono la coppia più affiatata mai formatasi ad Amici ed il loro amore non appare destinato a ... Sangiovanni svela perchè ha iniziato a fare musica: è successo dopo quel ‘momento’ Sangiovanni vuole abbattere il muro che separa l’artista dal pubblico. “Siamo la stessa cosa. I ragazzi sotto il palco hanno la mia età, alcuni sono più giovani. La mia non vuole essere una visione ve ...