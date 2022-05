San Vittorino, indiziato per furto in abitazione: minore arrestato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Roma, hanno arrestato un minore, gravemente indiziato di aver perpetrato un furto in un appartamento di una coppia di pensionati del posto. A seguito della recrudescenza del fenomeno dei furti in abitazione nei popolosi quartieri di Corcolle e Colle Fiorito, periferia est di Roma, il Comando Compagnia Carabinieri di Tivoli ha predisposto un aumento delle pattuglie in orario notturno al fine di prevenire e reprimere il fenomeno. L’allarme è stato dato proprio dai proprietari un’anziana coppia che, rientrata a casa, ha notato la porta dell’abitazione bloccata e sentito dei rumori provenire dall’interno. L’immediata ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di SanRomano, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Roma, hannoun, gravementedi aver perpetrato unin un appartamento di una coppia di pensionati del posto. A seguito della recrudescenza del fenomeno dei furti innei popolosi quartieri di Corcolle e Colle Fiorito, periferia est di Roma, il Comando Compagnia Carabinieri di Tivoli ha predisposto un aumento delle pattuglie in orario notturno al fine di prevenire e reprimere il fenomeno. L’allarme è stato dato proprio dai proprietari un’anziana coppia che, rientrata a casa, ha notato la porta dell’bloccata e sentito dei rumori provenire dall’interno. L’immediata ...

