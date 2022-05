Sammy Basso si racconta a Oggi è un altro giorno: la malattia e il ricordo del delicato intervento al cuore (Di mercoledì 11 maggio 2022) A Oggi è un altro giorno Serena Bortone accoglie in studio Sammy Basso, che racconta la rara malattia da cui è affetto: la progeria, che causa l’invecchiamento precoce. La sua storia ha colpito tutti e viene ripercorsa attraverso una breve intervista in studio, nel corso della quale ha ricordato anche il delicato intervento chirurgico cardiaco cui si sottopose nel 2019. “Scelta molto impegnativa” confessa. Sammy Basso e la malattia rara: il ricordo del delicato intervento al cuore La storia di Sammy Basso viene raccontata a Oggi è un ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Aè unSerena Bortone accoglie in studio, chela rarada cui è affetto: la progeria, che causa l’invecchiamento precoce. La sua storia ha colpito tutti e viene ripercorsa attraverso una breve intervista in studio, nel corso della quale ha ricordato anche ilchirurgico cardiaco cui si sottopose nel 2019. “Scelta molto impegnativa” confessa.e larara: ildelalLa storia divieneta aè un ...

