Sammy Basso: chi è, età, malattia, laurea, famiglia, Instagram, fidanzata (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Sammy Basso, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. View this post on Instagram A post shared by Sammy Basso (@SammyBasso) La malattia rara di Sammy Basso Sammy Basso è nato a Schio il 1 dicembre del 1995 ed è un giovane ragazzo affetto da progeria, una malattia genetica molto rara nota come "sindrome da invecchiamento precoce". Sammy non si è mai dato per vinto e ha fondato l'Associazione Italiana Progeria ...

