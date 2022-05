Salvador Dalì, l’universo femminile nei quadri del maestro del Surrealismo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Salvador Dalì, uno dei più influenti esponenti del Surrealismo, è considerato uno dei più importanti artisti del XX secolo. Da giovane era una persona insicura ed ossessionata dalle donne e dalla sessualità. La sensualità femminile, insieme al tempo e al cibo, è infatti uno dei temi ricorrenti nelle sue opere. Dalì fu, a modo suo, un grande rappresentante dell’universo femminile e per questo abbiamo scelto per voi cinque delle sue opere che ritraggono l’essere donna. Le donne di Dalì e la rappresentazione femminile per i Surrealisti Dalì ebbe un rapporto con l’altro sesso, non sempre felice ma per lui era quasi necessario. Le donne erano la sua prima fonte d’ispirazione e a queste dedicava tutta la sua vita. Un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022), uno dei più influenti esponenti del, è considerato uno dei più importanti artisti del XX secolo. Da giovane era una persona insicura ed ossessionata dalle donne e dalla sessualità. La sensualità, insieme al tempo e al cibo, è infatti uno dei temi ricorrenti nelle sue opere.fu, a modo suo, un grande rappresentante dele per questo abbiamo scelto per voi cinque delle sue opere che ritraggono l’essere donna. Le donne die la rappresentazioneper i Surrealistiebbe un rapporto con l’altro sesso, non sempre felice ma per lui era quasi necessario. Le donne erano la sua prima fonte d’ispirazione e a queste dedicava tutta la sua vita. Un ...

