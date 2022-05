Salvador Dalì, lo stile dell’artista nel torbido mondo della paranoia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Salvador Dalì (1904-1989) è il personaggio nel quale il Surrealismo trova l’espressione più completa ed esasperata. Porta la sua provocazione ai limiti estremi a tal punto che nel 1934 finisce per essere espulso dal gruppo da Andrè Breton in persona. Nasce in Catalogna l’11 maggio del 1904 e oggi ne ricorre l’anniversario di nascita. All’inizio degli anni Venti è ammesso alla prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la stessa che nel 1897 aveva visto fra i suoi allievi il giovane Picasso. Nel 1923 però il suo comportamento provocatorio gli costa la sospensione, mentre nel 1926 viene radiato dall’Accademia per indegnità. Nel frattempo conosce il regista spagnolo Luis Bunuel, insieme al quale stenderà la sceneggiatura di un paio di film che desteranno scandalo anche negli ambienti intellettuali più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022)(1904-1989) è il personaggio nel quale il Surrealismo trova l’espressione più completa ed esasperata. Porta la sua provocazione ai limiti estremi a tal punto che nel 1934 finisce per essere espulso dal gruppo da Andrè Breton in persona. Nasce in Catalogna l’11 maggio del 1904 e oggi ne ricorre l’anniversario di nascita. All’inizio degli anni Venti è ammesso alla prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la stessa che nel 1897 aveva visto fra i suoi allievi il giovane Picasso. Nel 1923 però il suo comportamento provocatorio gli costa la sospensione, mentre nel 1926 viene radiato dall’Accademia per indegnità. Nel frattempo conosce il regista spagnolo Luis Bunuel, insieme al quale stenderà la sceneggiatura di un paio di film che desteranno scandalo anche negli ambienti intellettuali più ...

