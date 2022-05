Salvador Dalì e la sua vita “surreale” tra sogno e inconscio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nato l’11 maggio del 1904, Salvador Dalì è uno degli artisti più celebri che hanno caratterizzato il 20esimo secolo. Eccentrico, estroso ma soprattutto geniale. Il pittore di origine catalane occupa un posto nell’Olimpo tra quelle personalità che hanno saputo cambiare prospettive e crearne delle nuove. Nell’arte e nella vita. All’anagrafe Savador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech nasce nella cittadina spagnola di Figueres da una famiglia benestante. La sua vita si apre all’arte sin dalla tenere età e dell’arte farà il manifesto della sua stessa esistenza. Considerato uno dei principali esponenti del surrealismo, Salvador Dalì rientra, senza ombra di dubbio, tra gli artisti che hanno segnato un passaggio fondamentale nella storia del 20esimo secolo. Vissuto a cavallo delle due ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nato l’11 maggio del 1904,è uno degli artisti più celebri che hanno caratterizzato il 20esimo secolo. Eccentrico, estroso ma soprattutto geniale. Il pittore di origine catalane occupa un posto nell’Olimpo tra quelle personalità che hanno saputo cambiare prospettive e crearne delle nuove. Nell’arte e nella. All’anagrafe Savador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech nasce nella cittadina spagnola di Figueres da una famiglia benestante. La suasi apre all’arte sin dalla tenere età e dell’arte farà il manifesto della sua stessa esistenza. Considerato uno dei principali esponenti del surrealismo,rientra, senza ombra di dubbio, tra gli artisti che hanno segnato un passaggio fondamentale nella storia del 20esimo secolo. Vissuto a cavallo delle due ...

