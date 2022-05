“Salute mentale dei minorenni: i disturbi emersi in pandemia rischiano di diventare cronici”: le raccomandazioni dell’Autorità garante alle scuole (Di mercoledì 11 maggio 2022) “I problemi del neurosviluppo e della Salute mentale di bambini e ragazzi manifestatisi durante la pandemia rischiano di diventare cronici e diffondersi su larga scala”. È l’allarme che lancia l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, in occasione della pubblicazione dello studio pandemia, neurosviluppo e Salute mentale di bambini e ragazzi promosso dall’Agia con l’Istituto superiore di sanità e con la collaborazione del Ministero dell’istruzione. Per realizzare la ricerca – la prima scientifica a valenza nazionale – sono stati ascoltati oltre 90 esperti tra neuropsichiatri infantili, pediatri, assistenti sociali, psicologi, pedagogisti e docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022) “I problemi del neurosviluppo e delladi bambini e ragazzi manifestatisi durante ladie diffondersi su larga scala”. È l’allarme che lancia l’Autoritàper l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, in occasione della pubblicazione dello studio, neurosviluppo edi bambini e ragazzi promosso dall’Agia con l’Istituto superiore di sanità e con la collaborazione del Ministero dell’istruzione. Per realizzare la ricerca – la prima scientifica a valenza nazionale – sono stati ascoltati oltre 90 esperti tra neuropsichiatri infantili, pediatri, assistenti sociali, psicologi, pedagogisti e docenti. L'articolo .

