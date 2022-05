(Di mercoledì 11 maggio 2022). Una visita in Senato e la presentazione della terza edizione delCinematografico Internazionale “”. Così, un nutrito gruppo di bergamaschi, ha raggiunto la capitale per raccontare, alla presenza di Alessandra Gallone, senatrice di Forza Italia, in una conferenza stampa che si è tenuta martedì alle 18, un eventoal, quello appunto di una rassegna cinematografica sulla devozione popolare, ovvero su quella saggezza che nasce da un insieme di valori, credenze, attitudini e espressioni desunte dalla religione cattolica, ambito privilegiato di dialogo tra vangelo e culture. Organizzato da Vivicon la direzione artistica dell’associazione culturale Cinema e Arte e con promotori Comune die Pro Loco ...

BergamoNews.it

Un format, realizzato per il circuito di tv locali Corallo, diffuso in tutta Italia, che lo scorso settembre ha ricevuto il premio serie televisiva al Festival di Ardesio. Mercoledì 27 ... "Sacrae Scenae", il festival di Ardesio unico al mondo sbarca a Roma Ardesio Presentata in Senato la terza edizione del Festival cinematografico Sacrae Scenae che si terrà a fine agosto nel paese seriano. La senatrice Gallone: iniziativa molto attrattiva per una cittad ...