Russia, la minaccia di Lavrov: «Stop a un mondo dominato dagli Usa e dai suoi alleati» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri russo, che continua a chiamare la guerra in Ucraina "operazione militare", ne ha per tutti: attacca l'Occidente, l'Onu e gli Stati Uniti. «Ci auguriamo e ci aspettiamo – ha detto in una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il ministro degli Esteri dell'Oman Badr Bin Hamad Al-Busaidi – che il completamento della nostra operazione militare, dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi fissati nel suo quadro, aiuterà a fermare i tentativi dell'Occidente di minare il diritto internazionale, ignorare e violare gravemente i principi della Carta delle Nazioni Unite, compreso il principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati». E poi ancora: «E costringerà l'Occidente a smettere di promuovere il cosiddetto mondo unipolare dominato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati».

