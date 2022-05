Rugby a 7: Italia, i convocati in vista degli impegni estivi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Prende forma l’Italseven in vista della nuova stagione agonistica, che vedrà gli azzurri partecipare al torneo continentale di Rugby Seven. Con il Top 10 ancora in pieno svolgimento, però, Andy Vilk al momento ha convocato solo i giocatori già “in vacanza”, mentre dai quattro team impegnati in semifinale gli atleti arriveranno solo in un secondo momento. Come l’anno scorso, anche quest’anno la Men’s Rugby Europe 7s Championship si svolgerà su solo due tappe, con il primo appuntamento a Lisbona a fine giugno, mentre la seconda tappa si disputerà ai primi di luglio, con la sede ancora da decidere. In campo scenderanno Italia, Spagna, Germania, Lituania, Georgia, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Belgio e Francia. In vista del torneo l’Italia si troverà in raduno dal 15 al 22 maggio a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Prende forma l’Italseven indella nuova stagione agonistica, che vedrà gli azzurri partecipare al torneo continentale diSeven. Con il Top 10 ancora in pieno svolgimento, però, Andy Vilk al momento ha convocato solo i giocatori già “in vacanza”, mentre dai quattro team impegnati in semifinale gli atleti arriveranno solo in un secondo momento. Come l’anno scorso, anche quest’anno la Men’sEurope 7s Championship si svolgerà su solo due tappe, con il primo appuntamento a Lisbona a fine giugno, mentre la seconda tappa si disputerà ai primi di luglio, con la sede ancora da decidere. In campo scenderanno, Spagna, Germania, Lituania, Georgia, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Belgio e Francia. Indel torneo l’si troverà in raduno dal 15 al 22 maggio a ...

